« Tu payes combien ? », souffle un guetteur sous un tee-shirt de running noir noué en cagoule. Derrière deux réfrigérateurs hors d’usage couchés sur la chaussée et à l’aide d’une poubelle à roulette, le jeune homme filtre les allées et venues de l’une des deux seules impasses menant à la cité des Marronniers, dans le 14e arrondissement de Marseille. Cet ensemble de 6 immeubles est l’un des nombreux « fours » des quartiers Nord pour lesquelles différentes équipes de trafiquants de drogue se livrent actuellement un conflit sanglant.

Près de 200 personnes à l'enterrement d'un jeune de 14 ans

Douze personnes sont mortes dans ce contexte ces deux derniers mois. « Une explosion », constatait récemment Dominique Laurens, la procureure de Marseille. Parmi ces victimes, Rayanne, 14 ans, tombées sous les balles le 18 août dernier peu après 22 heures 30, ici Traverse des Marronniers. « Les balles pleuvent en ce moment. C’était un bon minot qui s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment », regrette, fataliste, Kelydi, 19 ans, un habitant des Marronniers. Ce vendredi midi, avec une dizaine d’autres jeunes amis du quartier, ils se dirigent vers la chambre mortuaire de l’hôpital de la Timone.

Près de 200 personnes se sont rendus à l'enterrement d'un jeune de 14 ans, victime du conflit entre trafiquants de stupéfiant à Marseille - Alexandre Vella / 20 Minutes

Près de 200 personnes sont venues rendre un dernier hommage à la plus jeune victime de la série de règlements compte de cet été meurtrier. En grande majorité des habitants du quartier qui n’éprouvent, face à cette funeste réalité qui se répète d’années en années, plus que tristesse et désœuvrement. La majorité a revêtu un qamis de circonstance pour la cérémonie, certains arborent un maillot « #justice et soutien », floqué au prénom de Rayanne avec deux petites ailes et une étoile entourant son prénom. À de rares détonantes exceptions, tous sont en blanc.

« Ce n’est plus un arbre qui brûle, c’est toute la forêt. Il n’y a plus rien à faire »

Assit la tête entre ses mains, Anthony frotte ses yeux. Rayanne était son petit-neveu par alliance. « Ce n’est plus un arbre qui brûle, c’est toute la forêt. Il n’y a plus rien à faire », souffle-t-il. « Tout le nord de la ville est abandonné et ça ne date pas d’hier. Avant, le voyou il avait 6 balles dans son chargeur et il fermait un œil pour viser. Aujourd’hui tu as 300 balles dans le barillet avec des armes lourdes que tu peux aller chercher dans les Balkans en bus, sans te faire contrôler aux frontières. Ce sont les armes le problème ». Lui a préféré quitter le quartier pour Marignane, et voudrait s’éloigner encore plus de cette violence croissante et devenue habituelle. Alors qu’Emmanuel Macron est attendu mercredi à Marseille, avec, annoncé dans ses valises « un plan global pour la ville » et le carnet de chèque ouvert, Anthony reste désemparé. « Je n’attends plus rien de l’Etat, s’il pense venir en héros il se trompe. L’argent c’est bien beau mais ça ne résout pas tout ». Un sentiment qui semble être partagé par bien des personnes présentes. « Qu’est-ce qu’il faudrait faire ? Je n’en sais rien, moi ; je suis jeune ! ». « On va encore se prendre un nouveau plan anti-stup, aïe aïe », bravade un jeune dont un ami fait de la surenchère : « Macron, c’est qui ? »

Une marche blanche le 31 août depuis le Vieux-Port

Sur le mur du boulevard faisant face aux impasses montant aux Marronniers un tag à la calligraphie délicate énonce : « l’Etat nous laisse tomber ». Depuis la mort de Rayanne, les CRS se sont montrés un peu plus présents que d’ordinaire le permettent les opérations de « pilonage », nouvelle doctrine de lutte anti-stupéfiants inaugurée à la sortie de l’hiver. « Je rêve de policiers qui appellent les jeunes par leur prénom et n’arrive pas avec des boucliers pour plaquer les jeunes contre le mur », exprime Amine Kessaci, 17 ans, dont le grand frère Brahim est mort le 29 décembre dernier, dans un de ces règlements de comptes. Le jeune homme est de Frais Vallon, un autre quartier du Nord de la ville où un homme a été abattu au début de l’été. Titulaire d’un bac pro, il s’apprête à entrer en classe préparatoire aux écoles de commerce et suit une tout autre trajectoire que son frère. Avec son association Conscience, il a appelé à la tenue d’une marche blanche, ce mardi 31 août à partir du Vieux-Port.

« Ce plan, il doit être conçu par les gens d’en bas »

« C’est pour les victimes de la criminalité mais surtout pour demander des logements salubres, des locaux pour les associations dans les quartiers et une police de proximité », résume le jeune homme qui s’est entretenu brièvement avec Benoît Payan, le maire de Marseille. « Si Macron vient avec son plan tout fait, ça ne marchera pas. L’argent ne réglera pas tout. Ce plan, il doit être conçu par les gens d’en bas ». Hassen Hammou, dont un ami proche est également décédé sous fond de règlement de compte il y a quelques années de cela, mène ce combat depuis 2016 avec le collectif « Trop jeune pour mourir ». « Des marches blanches, on en a faites. Mais mettre en spectacle la misère et le deuil ne fonctionne pas », estime-t-il. Aujourd’hui, il se dit « pessimiste » quant à l’avenir des quartiers Nord de la ville. « Nos quartiers sont à l’abandon. Il n’y a plus un service public, plus de lien social, plus de commerce ». Au nom de son collectif, il a adressé à Pierre-André Imbert, conseiller sur les questions sociales du Président, une demande d’entrevue avec celui-ci lors de sa venue à Marseille. Il doit déjà rencontrer le préfet dans la semaine, a-t-il assuré. « L’idée n’est pas faire une réunion publique mais d’y aller en petit comité, avec des habitants et des acteurs associatifs. Parce que s’il reste avec ses conseillers parisiens, son plan ça ne peut pas marcher ».

« Je comprends qu’ils en aient marre de voir leurs mères partir faire des ménages et rentrer avec peu de courses dans le sac »

Sur la passerelle enjambant la voie ferrée de l’impasse des Marronniers, Sarah* pousse son chariot et descend attendre le bus pour aller au supermarché le plus proche. Le guetteur vient de la laisser passer en la saluant. « C’est sûr, ça a empiré ces derniers temps », constate cette mère de deux jeunes enfants. « Ils surveillent qui entre et sort mais sont respectueux, ils nous appellent « tata », nous aident à monter les courses quand on est chargé. Tous ces jeunes ne sont pas des voyous et des criminels. Je comprends qu’ils en aient marre de voir leurs mères partir faire des ménages et rentrer avec peu de courses dans le sac ».

A propos, « tu payes combien pour entrer ? » Le réseau de revente de drogue, lui, paye.

*Ce prénom a été modifié à la demande de la personne