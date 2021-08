Ce dernier week-end d’août promet d’être chargé sur les routes de Gironde. Ce qui fait craindre le pire à la préfecture, qui déplore quatorze décès lors d’accidents de la route depuis le 1er juillet, dans le département.

La préfecture comptabilise déjà 47 accidents mortels depuis le début de l’année en Gironde. « La difficulté avec les accidents de la route, c’est qu’il n’y a pas une seule cause, mais un ensemble de comportements : la vitesse, l’inattention, l’alcool, le cannabis, les SMS au volant, et le non-respect du Code de la route, analyse Delphine Balsa, directrice de cabinet de la préfète de la Gironde. Mais vient s’ajouter à tout cela le phénomène de la sortie du confinement. Ce sont les premières vacances depuis le déconfinement, on reprend la route librement, et il y a une espèce d’euphorie sur la route, mais la sanction est terrible, avec la mort ou des blessés graves. »

« On a globalement moins conduit, et on a oublié les bons comportements »

La préfecture comptabilise également 1.000 blessés depuis le début de l’année, avec notamment une forte augmentation des accidents corporels depuis le dernier déconfinement (+ 20 % par rapport au mois de mai). « Avant le confinement, il semblait qu’il y avait une prise de conscience, on observait une stabilisation des morts sur la route, et là on se rend compte qu’après ce confinement les chiffres repartent à la hausse. Depuis le début de cette crise [en 2020], on a globalement moins conduit, et on a oublié les bons comportements, il va donc falloir recommencer ce travail de pédagogie » poursuit Delphine Balsa.

Du fait de la densité, une majorité des accidents se produit sur l’agglomération bordelaise, « mais il y a des accidents mortels en milieu rural aussi, et là c’est souvent la vitesse qui est en cause, couplée à l’alcool ou au cannabis » pointe la directrice de cabinet. « La vitesse est aussi en cause en ville, où on fait face en plus aux nouveaux usages avec les trottinettes électriques notamment. Les nouvelles mobilités c’est très bien, mais que ce soit à vélo ou à trottinette, il y a des règles à respecter, et des règles de bon sens à adopter. »

Au 30 juin 2021, la vitesse était en cause dans 38 % des accidents mortels en Gironde – contre 31 % en 2020 - l’alcool dans 19 % et les stupéfiants dans 9 %.