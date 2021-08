Attention aux retours de week-ends et de vacances. La SNCF a annoncé ce vendredi que la circulation des trains serait interrompue entre Paris et la Normandie entre ce samedi 12h et ce dimanche 13h.

Les trains normands ne circuleront pas entre Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie, à cause de travaux du prolongement du RER E. « Nous conseillons à nos clients, dans la mesure du possible, de voyager avant 12h le samedi et après 13h le dimanche », même si des autocars directs seront mis en place entre Paris, Rouen, Evreux, Deauville-Trouville et Caen, a relevé la SNCF.

Les trains de la banlieue parisienne (Transilien) seront de leur côté limités à Issou-Porcheville jusqu’à samedi et Les Mureaux tout le week-end.