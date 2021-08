Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le double attentat qui a fait au moins 73 morts, dont 13 soldats américains, jeudi, a été revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique Province du Khorasan. La branche de Daesh en Afghanistan était considérée comme une menace croissante pour les civils évacués à l’aéroport de Kaboul avant la fin du retrait américain, qui doit s’achever le 31 août. Le groupe, qui s’est formé en 2014 et qui voue une haine aux talibans, est responsable de nombreuses attaques sanglantes dans la région ces dernières années. Alors qui est le groupe EI Province du Khorasan, derrière l’attentat de Kaboul ? 20 Minutes fait le point par ici.

C’est la première crise majeure – hors Covid – de son mandat. Après la double attaque suicide revendiquée par la branche afghane de Daesh (EI au Khorasan, ou Isis-K en anglais), qui a fait des dizaines de morts, dont au moins 13 soldats américains, Joe Biden a promis de « pourchasser les terroristes » et de continuer les évacuations jusqu’au 31 août. Mais alors qu’il ne reste que cinq jours avant la date butoir du retrait américain, il a écarté de déployer des forces supplémentaires, précisant que l’Etat-major américain ne l’avait pas demandé.

Echange tendu, le journaliste de Fox News Peter Doocy demande à Biden s'il a une part de responsabilité dans la mort des 12 soldats. Biden assume ses responsabilités pour l'opération globale et le tacle en rappelant que c'est Donald Trump qui a négocié ce retrait... (1/2) pic.twitter.com/gFZ01y4qvv — Philippe Berry (@ptiberry) August 26, 2021

Portant le projet à droite d’une « France réconciliée », l’ancien négociateur pour le Brexit Michel Barnier (LR) a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. Parmi les axes de son projet, Michel Barnier a évoqué sur TF1 l’idée de « limiter l’immigration et la maîtriser » et de « remettre le travail, le mérite au centre de notre société » ainsi que la lutte contre « le changement climatique qui va tout bouleverser ». « Je suis candidat pour être un président qui respecte les Français et qui fait respecter la France. (…) Notre pays va mal. Il faut une alternance pour réconcilier, remettre ensemble et agir vraiment », a-t-il expliqué au Figaro mis en ligne jeudi soir.