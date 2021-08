Non, il n'existe pas de super variant « Covid-22 » qui viendrait de voir le jour. La fausse nouvelle s'est pourtant répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux cette semaine.

Mardi, des internautes s'inquiètent sur Twitter de ce « Covid-22 » après l'émergence d'un hashtag associé. La veille, des tabloïds britanniques titraient sur l'émergence d'un « nouveau super variant Covid 22 » qui « pourrait être encore plus dangereux que le Delta ».

FAKE OFF

D'où vient cette histoire de super variant ? Il s'agit d'une mauvaise lecture d'une interview d'un scientifique installé en Suisse, parue dimanche en allemand et en français dans le journal Blick.

Sai Reddy, professeur associé d'immunologie à Bâle, y est interrogé sur l'avenir de la pandémie et des variants existants. La « phase suivante de la pandémie », selon le scientifique, sera « lorsque [les variants existants] Bêta ou Gamma deviendront plus infectieux ou que Delta développe des mutations d'échappement [la possibilité d'échapper aux anticorps] ».

Ces évolutions, si elles se déroulent, seront « le grand problème de l'année à venir ». « Le "Covid-22" pourrait être encore pire que ce que nous vivons actuellement », enchaîne-t-il.

Se préparer à de nouvelles mutations

Ainsi, ce sont ces potentielles évolutions que le scientifique surnomme « Covid-22 ». Il note ensuite lui-même que la survenue d'un variant n'est pas certaine : « Si un tel variant émerge, nous devons le détecter le plus tôt possible et les fabricants de vaccins doivent adapter les vaccins rapidement. » Il appelle à « se préparer » à une telle éventualité.

Pour limiter le risque d'un tel scénario, Sai Reddy encourage le plus grand nombre de personnes à se faire vacciner.

Pour le moment, toutefois, ce scénario n'est pas encore une réalité. Et aucun autre immunologue ne parle ou n'a détecté, pour le moment, de « Covid-22 ».