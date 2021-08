La file d’attente est encore impressionnante ce mercredi après-midi devant les portes du Liberté. Mais à partir de vendredi soir, la grande salle de spectacle de Rennes, transformée depuis janvier en centre de vaccination, va ranger ses seringues et retrouver peu à peu sa vocation première. A partir du 13 septembre, elle accueillera la 15e édition du tournoi de tennis Open Blot, qui réunira un plateau de choix cette année, avant le TEDx Rennes le 25 septembre puis une représentation du ballet Le lac des cygnes le lendemain.

Depuis son ouverture, le vaccinodrome n’a en tout cas pas chômé avec un rythme d’environ 5.000 injections par semaine et un total de 145.000 doses injectées depuis le 18 janvier. La vie culturelle et festive reprenant ses droits au Liberté, la ville de Rennes va donc transférer son centre de vaccination au foyer socio-sportif de Bréquigny, situé derrière la salle Colette Besson. Les premières injections auront lieu à partir du 2 septembre dans ce centre qui pourra vacciner 2.500 personnes par semaine à son ouverture avant de monter à 3.000 au cours du mois.

Des centres itinérants dans trois quartiers de la ville

Parallèlement à ce transfert, la ville de Rennes va également installer dans les prochains jours des centres itinérants dans les trois quartiers ne disposant pas d’un centre de vaccination à proximité (Maurepas, Le Blosne, Cleunay). « Il y a encore des personnes que l’on doit aller chercher plus directement et cela passe par des dispositifs de proximité dans les quartiers », souligne la maire Nathalie Appéré. Ouverts les mercredis, jeudis et vendredis après-midi à tour de rôle dans ces trois quartiers, ces centres de vaccination proposeront en majorité des créneaux sans rendez-vous afin de remédier notamment à la fracture numérique.

Le matin, ces trois centres seront par ailleurs réquisitionnés pour vacciner les collégiens et les lycéens. Selon les données de l’Agence régionale de santé, environ 73 % des jeunes de 12 à 17 ans auront reçu une première dose de vaccin d’ici le 6 septembre en Bretagne.