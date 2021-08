Intermarché rappelle du pain de mie pouvant contenir des bouts de verre

Plusieurs lots de pain de mie de la marque Chabrior, vendue chez Intermarché, viennent de faire l’objet d’un rappel. Selon Rappel Conso, le site des alertes de produits dangereux, il y aurait un risque potentiel de brisure de verre sur les produits.

A ne surtout pas consommer

Les articles concernés sont Cœur de mie céréales, Cœur de mie complet, Cœur de mie nature, Grand mie céréales, Grand mie complet, Grand mie complet et Grand mie nature. Afin de mieux identifier les produits qui peuvent être potentiellement dangereux, les codes-barres sont les suivants : 3250392262051, 3250391785216, 3250391697885, 3250390758075, 3250390272007, 3250391371167 et 3250391236800. Il s’agit des lots L21453251, L21453471, L21453242, L21453322, L21453362, L21453232, L21453311 et L21453422. Les dates limites de consommation sont comprises entre le 31 août et le 6 septembre 2021.

« En raison du risque de blessures/effets indésirables suite à l’ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au (x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer », indique Rappel Conso. Les consommateurs sont donc invités à détruire ces pains de mie ou à les rapporter en magasin pour se faire rembourser.