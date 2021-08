Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les vacances sont terminées pour les ministres. Emmanuel Macron va les retrouver ce mercredi pour leur premier Conseil des ministres depuis le 28 juillet. Relance, jeunesse, sécurité et un plan pour Marseille : à huit mois de la présidentielle de 2022, le gouvernement s’est préparé un programme chargé avec l’espoir de commencer à tourner la page du coronavirus. En septembre, Emmanuel Macron devrait ainsi largement occuper le terrain pour dérouler quatre semaines de thématiques clés afin de contrer les prétendants à l’Elysée. Le Premier ministre Jean Castex fera quant à lui sa rentrée médiatique jeudi dans la matinale de RTL, puis dans la nouvelle émission de Laurent Ruquier et Léa Salamé samedi 4 septembre.

Les Martiniquais vont devoir prendre leur mal en patience. Le confinement et le couvre-feu en vigueur depuis le 30 juillet en Martinique ont été prolongés jusqu’au 19 septembre inclus. « La situation sanitaire actuelle ne permet pas la levée des mesures en cours », a expliqué mardi le préfet Stanislas Cazelles. Pour décider cette prolongation, outre la situation à l’hôpital qui reste préoccupante, il s’est appuyé sur les 3.211 nouveaux cas de Covid-19 recensés entre les 16 et 22 août. La question est maintenant de savoir à quelle date se fera la rentrée scolaire. Pascal Jean, le recteur de l’académie, a en effet lancé des consultations sur l’opportunité de la maintenir le 2 septembre.

Rock, jazz, blues… La liste des amateurs de musique en deuil ce matin est bien longue à écrire tant le nom de Charlie Watts est entré dans la légende. Le batteur des Rolling Stones est « décédé paisiblement » mardi à Londres à l’âge de 80 ans, a annoncé son agent, déplorant la disparition de « l’un des plus grands batteurs de sa génération ». Celui qui avait fêté ses 80 ans en juin, était membre des Rolling Stones depuis 1963. Avec le leader Mick Jagger et le guitariste Keith Richards, Charlie Watts faisait partie des plus anciens membres du célèbre groupe de rock. Aujourd’hui, les amateurs des Stones, pour lui rendre hommage, pourront se souvenir, nostalgiques, des paroles de Times waits for no one : « The stream flows on by… Yes, as we’re sated in leisure… We watch it fly, yes » (Le ruisseau du temps coule, alors que l’on se complaît dans les loisirs, on le regarde filer à toute vitesse).