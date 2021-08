Deux hommes incarcérés à la prison de Brest (Finistère) ont été placés en garde à vue lundi, quelques heures après le décès de leur co-détenu survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Les secours avaient été alertés vers 4 heures du matin qu’un homme avait été grièvement touché dans une bagarre survenue au sein de la maison d'arrêt. A leur arrivée, ils avaient découvert le corps inanimé d’un détenu âgé d’une trentaine d’années.

« L’un des trois détenus a appelé à l’interphone dans la nuit pour signaler qu’une bagarre avait eu lieu et qu’un des détenus était mal en point. Les premiers soins ont immédiatement été prodigués, en vain, par mes collègues », a déclaré la secrétaire locale Ufap-Unsa. Avant d’ajouter. « L’un des détenus s’est accusé d’avoir porté des coups à la victime mais ce ne sont que ses propos ».

Une personne « assez violente »

La syndicaliste décrit une personne « assez violente, qui s’automutilait régulièrement et avait été vue par un médecin dans la soirée ». « Le déroulement exact des faits, qui se sont produits lundi entre 3h30 et 3h45 du matin, est toujours en cours d’investigation. Ils étaient trois détenus en cellule », a indiqué le parquet, qui précise qu’une autopsie a été pratiquée.

Le syndicat rappelle que la norme prévoit « deux détenus par cellule » et non trois comme c’était le cas dans celle-ci. La prison de Brest accueillerait actuellement plus de 400 détenus, pour une capacité estimée à moins de 250.