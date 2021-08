Y a-t-il un lien entre le coronavirus et la mort d’un nouveau-né, vendredi, dans une maternité d’Occitanie ? L' agence régionale de santé a confirmé ce dimanche le décès du bébé « constaté à la naissance » et le fait que le test Covid-19 réalisé « post mortem s’est révélé positif ». La jeune maman était également porteuse du virus, précisent les autorités sanitaires, qui « au regard de la confidentialité des informations du dossier médical individuel, et par respect pour le deuil qui affecte ces jeunes parents et leurs proches », n’apporteront « aucune autre précision sur ce décès ».

Les équipes de l’ARS transmettent « leurs plus sincères condoléances à cette famille endeuillée » et adresse un message de soutien aux professionnels de santé qui l’ont prise en charge médicalement et psychologiquement.

Selon les données de Santé publique France, 47 enfants âgés de 0 à 9 ans sont actuellement hospitalisés en France pour une infection au Covid-19, dont 5 en Occitanie.