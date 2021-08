« Bonjour, j’aimerais prendre un cours de kite pour la semaine prochaine. » « Désolée, nous sommes complets… Je peux éventuellement vous mettre sur liste d’attente. » Depuis le début de l’été, Cécile Austin Braure ne cesse de jongler avec les plannings. Basée dans le centre de Lacanau (Gironde) et sur la plage du Moutchic, son école, Evolution 2, propose divers sports de glisse sur l’eau, comme des cours de kite surf, de wakeboard, de foil électrique et de wing foil [planches qui permettent de voler au-dessus de l’eau], ainsi que de la location de stand up paddle. Côté terre elle dispense aussi des cours de trottinette électrique tout terrain, de VTT électrique, ou encore de one wheel. Et tout est pris d’assaut.

Cécile Austin Braure de l’école Évolution 2 à Lacanau présente les différentes activités de glisse qui cartonnent cet été, comme le wingfoil ou le foil électrique. pic.twitter.com/oeqmrsaJEn — mibosredon (@mibosredon) August 23, 2021

« Depuis deux ans, avec la pandémie, les vacanciers ont besoin d’activités extérieures, poursuit Cécile Austin Braure. Ils veulent prendre l’air, même cette année où on n’a pas eu un super temps. Et ce qui émerge vraiment, c’est tout ce qui est autour du foil. Cela fait rêver et ce n’est pas si inaccessible que ça. » Une activité qui n’est pourtant pas donnée, puisque l’on tourne à 110 euros de l’heure pour le foil électrique. « On sent que les budgets pour les loisirs en vacances sont en hausse depuis deux ans » analyse encore la responsable d’Evolution 2.

Un nouveau public qui arrive au surf ces dernières années

L’engouement est tel, que cela devient difficile de « faire des choses à l’improviste » poursuit-elle. Y compris pour des activités plus traditionnelles comme le surf. « Cette année, je refuse du monde, témoigne Romain Lhoste, de l’école de surf Big Mama à Lacanau. On accueille entre 150 et 200 personnes par jour, c’est énorme, et je ne compte pas ceux qui viennent faire de la location de matériel. Il n’y a jamais eu un été comme ça, malgré la météo qui a été moyenne, ce qui montre que le surf se pratique même en cas de pluie. » Et quasiment tous les clubs de surf de Lacanau affichent complet cet été.

Surf a Lacanau - Mickaël Bosredon/20Minutes

Même si le surf est une activité qui a le vent en poupe depuis plusieurs années, Romain Lhoste confirme que « cela explose depuis deux ans, à la faveur d’un nouveau public qui est arrivé. » Pour lui, l’analyse de ce succès est « assez simple ». « On ne peut plus voyager à l’étranger, et parmi les activités en extérieur, le surf tire son épingle du jeu car c’est très accessible, contrairement à d’autres sports de glisse. On a nos habitués, et en plus on récupère de nouvelles personnes qui venaient très peu à l’océan jusqu’ici. On peut aussi rajouter "l’effet J.O." qui contribue à la bonne image du surf. »

Vivien, 41 ans, qui arrive de région parisienne, confirme. « J’ai découvert les cours de surf ici à Lacanau en 2019, et maintenant je reviens tous les ans. C’est très accessible grâce aux planches en mousse, et avec un tout petit peu d’écume ça glisse tout seul. On voit des surfeurs de tous les âges, de tous les gabarits, et le spot de Lacanau est vraiment génial. » Vincent, 56 ans, originaire de Val Thorens, est en vacances à Lacanau pour la quatrième année. « Je viens ici avec mes enfants, et le surf c’est génial car c’est une activité que l’on peut pratiquer de manière familiale, ce n’est pas prétentieux, il y a un très bon état d’esprit. »

« Le foil, une sensation complètement dingue »

Le kite surf est une activité toujours très demandée également. « C’est une discipline qui n’est pas si éprouvante physiquement que cela, puisqu’il faut jouer avec le vent pour pouvoir glisser » précise Cécile Austin Braure. « Mais cette année, on a surtout beaucoup de demandes pour le wing foil, qui est tout nouveau. C’est l’intermédiaire entre le kite surf et la planche à voile. Vous avez une voile que vous gonflez, et une planche avec dessous un foil, et grâce à la force du vent, et donc la vitesse que vous allez prendre, le foil va sortir de l’eau et vous permettre de voler sur l’eau. C’est une sensation complètement dingue, et qui plaît énormément. Mais pour apprendre le wing foil, on a besoin d’apprendre à gérer un foil, et pour cela on propose aussi un foil électrique (ou e-foil), qui fonctionne avec une manette. »

Le efoil ou foil électrique est une planche qui permet de voler au dessus de l'eau - Evolution 2

Hugo et Julie, 28 et 29 ans, originaires d’Agen, passent leurs vacances à Andernos, sur le bassin d’Arcachon. « On voulait vraiment essayer le e-foil, une activité que l’on a découverte sur les réseaux sociaux, du coup et on a regardé où on pouvait en pratiquer dans le coin, et on est venu jusqu’à Lacanau. » Et alors que les moniteurs pensaient que le e-foil ne servirait qu’à faire le pont vers le wing foil, il s’avère finalement que c’est une activité à part entière, qui a trouvé son public.

Reste à savoir si le succès de toutes ces disciplines va s’inscrire dans la durée. La plupart des professionnels pensent que oui, mais Romain Lhoste joue la prudence. « C’est quand même en corrélation avec le contexte actuel, il faut donc anticiper le fait que l’année prochaine, la fréquentation va peut-être revenir à un niveau plus normal, surtout si l’on peut de nouveau voyager à l’étranger librement. »