Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A quelle date les Américains vont-ils finalement quitter l’Afghanistan ? Même s’il compte bien tenir son calendrier, Joe Biden semble entrouvrir la porte à un délai supplémentaire pour la présence de son armée dans le pays. Le président américain a ainsi expliqué dimanche toujours espérer que les opérations d’évacuations à Kaboul puissent être terminées avant le 31 août, la date qui avait été fixée par son gouvernement pour le retrait complet des troupes américaines. « Nous verrons ce que nous pouvons faire », a toutefois répondu le locataire de la Maison-Blanche à une question d’un journaliste lui demandant ce qu’il ferait si des pays alliés réclamaient que les Etats-Unis restent sur place plus longtemps.

Le Tennessee fait face à des inondations « catastrophiques » dont le bilan ne cesse de grimper. Les pluies diluviennes ont fait au moins 21 morts, ont rapporté dimanche les autorités de cet Etat du Sud des Etats-Unis​ et la police fait état d’une vingtaine de disparus, dont plusieurs enfants. Dans le comté de Humphreys, situé à environ 1 heure 30 de route à l’ouest de Nashville « entre 22 et 43 centimètres de pluie sont tombés […] durant une période de 6 heures samedi matin », et des intempéries ont continué dans la nuit, a annoncé l’Agence de gestion des situations d’urgence de l’Etat. Des opérations de nettoyage sont en cours, et « de nombreux ponts et routes dans la zone touchée restent fermés ».

La nouvelle vague de coronavirus ne se calme pas en France. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés dans les services de soins critiques est toujours au-dessus des 2.000 patients, selon les données publiées par les autorités sanitaires. Avec 103 personnes placées en réanimation ces dernières 24 heures, les services de soins critiques accueillaient dimanche 2.128 patients. Le nombre d’hospitalisations est lui aussi toujours important avec 10.651 patients, dont 542 en 24 heures et 120 pour la seule Martinique. Au cours des dernières 24 heures, 17.300 personnes ont été testées positives au Covid-19.