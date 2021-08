Le RAID a été appelé vers 2 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi pour venir en aide à une femme enceinte de sept mois à Saint-Brieuc (Côtes d’Armor). La femme est victime de la démence de son frère, qui l’a prise en otage et la menace avec un couteau de 30 centimètres. D'après France Bleu​, le compagnon de la jeune femme est présent, tout comme leur fils âgé d’un an.

Le compagnon tente de s’interposer et des coups sont échangés. La police est finalement appelée et se rend sur place vers minuit. Le mis en cause souffrant de schizophrénie et de crises de démence, la police sollicite l’intervention du RAID, qui se présente en bas de l’appartement vers 2 heures du matin. A leur arrivée dans le logement, les policiers de l’unité d’élite voient l’homme tenter de s’échapper en s’approchant du balcon. Il a été interpellé puis hospitalisé en unité psychiatrique.