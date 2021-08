Ce vendredi, à Besançon, la police est intervenue pour prendre en charge un homme littéralement en slip et en couteau comme le veut la célèbre expression consacrée, tout en haut d’un immeuble après avoir escaladé quatre étages et menaçait les voisins. L’homme, connu des services de police, a été plusieurs fois hospitalisés suite à des comportements agressifs, rapporte l'Est républicain.

Une fois sur le toit de l’immeuble, il a menacé les policiers à leurs tours, jetant son couteau sur eux, sans les toucher, mais également des cailloux, abîmant un véhicule de police. Selon une source policière, l’homme perché s’est également masturbé devant tout le monde.

Après trois heures de négociations, les policiers et le Samu ont réussi à prendre en charge le trentenaire, qui a été hospitalisé et mis en garde en vue dans la journée.