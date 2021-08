Ils « s’engagent à faire leur possible pour permettre d’accueillir ces demandeurs d’asile dans le cadre d’un dispositif coordonné par l’Etat, dans des conditions adaptées à chacune des situations. » Les 28 maires de Bordeaux Métropole ont adressé ce vendredi un communiqué, dans lequel ils estiment que « la nouvelle prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan est une tragédie pour la défense des droits fondamentaux dans le monde. »

Après avoir fait part de leur « inquiétude », ils assurent que « l’urgence consiste à mettre en place un dispositif rapide d’accueil en lien étroit avec les autorités consulaires françaises pour toutes celles et ceux qui ont aidé la France ces dernières années, et au-delà toutes celles et ceux (…) qui sont dorénavant en danger dans leur pays. »

Hurmic s'est déjà engagé à accueillir plusieurs familles afghanes

Parmi les maires de la métropole, figurent les écologistes Pierre Hurmic (Bordeaux) et Clément Rossignol-Puech (Bègles), le socialiste Alain Anziani (Mérignac) ou encore le divers droite Franck Raynal (Pessac).

J'ai écrit à @francediplo en m'engageant à accueillir plusieurs familles afghanes nommément désignées.

Notre ville, comme beaucoup d'autres, est mobilisée dans cet effort de solidarité internationale, qui doit être coordonné à l'échelle nationale et européenne.#Afghanistan

Pierre Hurmic s'était déjà engagé ces derniers jours à accueillir plusieurs familles afghanes à Bordeaux.