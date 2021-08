L’itinéraire fléché dans les magasins Ikea pourrait-il disparaître ? Le géant de l’ ameublement, qui organise ses enseignes avec un parcours client bien identifié et rodé, a dévoilé la semaine dernière un nouveau format de magasin qui abandonnerait la mise en place de flèches au sol, rapporte BFM TV, ce vendredi.

Le groupe suédois a présenté « le premier pilote de son futur format de magasin » à l’occasion de la réouverture d’une de ses enseignes de Shanghai après quatre mois de travaux. Ce nouveau format a été présenté comme « une nouvelle étape audacieuse » dans le but de correspondre et s’adapter davantage aux demandes changeantes des consommateurs.

Offrir une « une expérience améliorée »

En outre, Ikea promet davantage de « connexion » entre les clients pour une « expérience de vente au détail plus interactive et intuitive. » L’objectif premier du géant suédois est en effet de donner plus de liberté aux clients. A Shanghai, ils « seront libres d’explorer le magasin à leur manière et de se diriger facilement vers les caisses à tout moment de leur voyage », affirme Ikea.

Le nouveau magasin sera également composé de trois espaces communautaires, centrés sur la fabrication, la réparation, l’apprentissage créatif ou encore la cuisine. « Nous proposons non seulement des articles de haute qualité et abordables, mais aussi des moments à couper le souffle et des expériences enrichissantes qui stimuleront les visites et offriront une expérience améliorée », a indiqué dans un communiqué Stefan Vanoverbeke, ex-PDG d’Ikea France et désormais dans la direction monde.

Pour l’heure, Ikea veut « tester chaque élément différent » et « apprendre ce qui fonctionne le mieux » avant d’imposer ce nouveau modèle à tous ses magasins. Le parcours fléché a été instauré dans les magasins du groupe suédois dans les années 1950 et a depuis démontré une grande force. Il a été conçu afin d’assurer l’achat, étant donné qu’un client ne peut pas manquer un seul article présenté à la vente.