Une accalmie dans la lutte sans relâche que mènent les pompiers. La situation se stabilise dans le Var, où un gigantesque incendie a déjà ravagé 8.100 hectares dans le massif des Maures depuis lundi.

« Le feu est désormais fixé mais il n’est pas encore maîtrisé », a annoncé Evence Richard, le préfet du Var, ce vendredi matin. Mais il a également prévenu : « Des reprises sont possibles, notamment aux heures les plus chaudes de la journée. »

« "Fixé" veut dire que la tête du feu n’avance plus, mais il n’est pas éteint », a précisé le directeur du service départemental d’incendie et de secours du Var, le colonel Eric Grohin.

Toujours 1.000 pompiers sur place

Toute la nuit, les pompiers se sont affairés à sécuriser les lisières de forêt, sur pas moins de 80 km linéaires. Un travail titanesque. Le préfet du Var a annoncé que les pompiers seraient sur place au moins jusqu’à dimanche, en fonction des évolutions de l’incendie. « Il faut rester extrêmement prudent, avec la baisse de l’humidité, la hausse des températures et le vent attendu », a insisté le préfet.

Par ailleurs, la solidarité s’organise autour d’Hubert Falco, président de l’association des maires du Var, avec la création d’un guichet unique en préfecture. « Chaque maire des communes concernées va centraliser les besoins de la population », a-t-il détaillé, tout en rappelant que la priorité était « les trois prochains jours » pour venir à bout de l’incendie. Un poste d’urgence médico-psychologique téléphonique a été ouvert pour les victimes de ces incendies, joignable au 06 08 24 46 66, 7j/7 et 24h/24.

Plus de 1.000 pompiers sont toujours sur place, épaulés par 250 engins et des moyens aériens. 410 largages ont eu lieu rien que sur la journée de jeudi.Le bilan humain reste inchangé, avec deux personnes décédées dans un hameau de Grimaud, 19 personnes légèrement blessées et 7 pompiers également légèrement blessés.