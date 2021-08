Les pompiers continuent de lutter sans relâche contre le gigantesque incendie qui ravage le département du Var depuis lundi soir. Ce jeudi est une journée « décisive », avec des conditions météorologiques favorables, mais le risque de reprises est toujours très important. L’ensemble des massifs forestiers du Var sont toujours placés en risque d’incendie très sévère et leur accès est strictement interdit. 20 Minutes fait le point sur la situation.

Des reprises de feu

Alors que la préfecture communiquait sur « une progression du feu ralentie » durant la nuit, des reprises de feu ont finalement eu lieu en début d’après-midi dans la plaine des Maures. « Des panaches de fumée se dirigent vers Le Luc et Pierrefeu », prévient le préfet du Var sur Twitter. Depuis lundi en fin d’après-midi, le feu a parcouru 8.100 ha. Le sud du sinistre semble contenu et les efforts des pompiers se concentrent désormais plus au nord est, vers Le Cannet-des-Maures, Le Plan de la Tour et Vidauban. Les lisières du feu représentent 80 km de longueur, soit autant de distance à traiter, et surveiller.

Toujours plus de 1.000 pompiers mobilisés

Entre 1.100 et 1.200 pompiers sont toujours sur le terrain pour combattre le pire incendie depuis le début de l’été. « Des renforts sont arrivés des régions Ouest et Nord pour renforcer les casernes, armer les engins et permettre aux équipes du SDIS 83 de poursuivre leur lutte sur le terrain », indique la préfecture du Var.

Au total, 789 largages ont été réalisés par les moyens aériens dans la seule journée de mercredi. Ce jeudi, deux Canadairs, deux hélicoptères bombardiers d’eau, un Puma et le Dragon 83 sont sur place, rejoints par un Dash dans l’après-midi pour établir des barrières de retardant.

Un bilan inchangé

Le bilan des victimes lié à cet incendie n’a heureusement pas évolué depuis mercredi, on dénombre toujours deux morts retrouvés dans une habitation près de Grimaud. 19 personnes ont été légèrement intoxiquées, et sept pompiers légèrement blessés. 7.500 personnes sont toujours évacuées de leur lieu de résidence, et 8 campings ont été évacués. Les vacanciers du camping Pacha Caïd ont pu rejoindre leur lieu de vacances, soit 2.000 personnes dans 520 voitures escortées par les gendarmes. Toutes les autres personnes doivent rester dans les salles mises à leurs dispositions par les communes.