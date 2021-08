On ne déplore aucun blessé. Plusieurs policiers patrouillant dans un quartier sensible de Compiègne (Oise) ont reçu des jets de pierres lors de trois opérations depuis lundi, a-t-on appris jeudi auprès du parquet qui indique qu’un jeune homme a été interpellé.

Lundi soir, des policiers ont voulu contrôler un véhicule stationné à un stop. La voiture a pris la fuite vers un square du Clos des Roses où une « cinquantaine » de personnes se sont rassemblées autour pour protéger ses occupants qui se sont enfuis. C’est alors que les policiers ont reçu des projectiles dont « un morceau de béton », a indiqué à l’AFP la procureure de la République Marie-Céline Lawrysz, confirmant des informations de Cnews.

Une « trentaine » d’individus ont couru vers les policiers et lancé des pierres dans leur direction

Mercredi après-midi, une patrouille de surveillance dans le même quartier a reçu des cailloux et des pierres. Vers minuit, une patrouille a voulu contrôler un véhicule qui roulait vite et avait refusé d’obtempérer, prenant la fuite. Une « trentaine » d’individus ont couru vers les policiers et lancé des pierres dans leur direction.

Un jeune homme, né en 2002, a été interpellé mercredi après-midi et placé en garde à vue, soupçonné d’avoir lancé une pierre et de complicité de trafic de drogue.

De « nouvelles recrues payées pour empêcher les policiers d’entrer dans le quartier »

« La police est présente tous les jours dans le quartier » et il y a « en plus des opérations antidélinquance pour déstabiliser le trafic de drogue », a ajouté la magistrate, rapportant que des « nouvelles recrues sont payées pour empêcher les policiers d’entrer dans le quartier, en installant des barricades, les obligeant à sortir de leurs véhicules ».

« Depuis septembre, il y a eu 56 épisodes de violences urbaines (…) et les policiers ont été victimes à 22 reprises de tirs de mortiers » à Compiègne, a-t-elle dit.