Alors que les pompiers luttent encore contre le gigantesque incendie du Var, les foyers se multiplient sur le littoral méditerranéen et notamment dans l’Hérault. Les pompiers du département ont dû combattre sur trois fronts mercredi. Le foyer le plus important s’est déclaré à 13h42 dans la garrigue basse des communes de Villeveyrac et Saint-Pargoire.

« La zone est toujours sous surveillance ce jeudi matin (…) mais l’incendie a été fixé vers 23h30 », indique à 20 Minutes le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 34). Les flammes, attisées par un vent tourbillonnant, ont ravagé quelque 400 hectares de végétation. Elles ont mobilisé près de 250 pompiers, dont une colonne des Bouches-du-Rhône venue en renfort. Aucune habitation n’a été touchée mais deux soldats du feu ont été légèrement blessés dans l’intervention.

Un autre incendie, signalé à 13 heures ce mercredi a parcouru 80 hectares du côté de Nissan-Lez-Anzérune. Un troisième qui s’est aussi déclaré à la mi-journée a brûlé 14 hectares de pinède dans le secteur d’Aumes.

Dans cette période critique, les pompiers appellent les habitants à la vigilance et à composer le 112 à la moindre fumée suspecte.