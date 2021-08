Ils sont partis de Rennes vers 17 heures avec leur tenue de soldat du feu. Ce mercredi, dix sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine ont quitté le département pour rejoindre le Var, où ils ont été appelés en renfort pour lutter contre l'important incendie qui avait ravagé plus de 5.000 hectares ce mercredi matin. Ils ont été rejoints par dix pompiers du Morbihan, d'autres de Loire-Atlantique et de la Manche pour composer une colonne de soixantes hommes et femmes.

Ils ont pris la route du sud ce mercredi pour prêter main-forte à leurs homologues du Var, engagés dans une lutte périlleuse contre les flammes, dans des conditions météo défavorables. Ils sont attendus à Draguignan dans la matinée de jeudi.

L’incendie, qui a démarré près d’une aire d’autoroute dans l’arrière-pays de Saint-Tropez, a parcouru près de 7.000 hectares, faisant deux victimes et 24 blessés, selon le préfet Evence Richard.

Sur place, les pompiers bretons et normands viendront renforcer les équipes de lutte contre les feux de forêt ou garnir les effectifs des casernes locales, amputées de leurs effectifs partis combattre les flammes. Ils sont partis sans moyens matériels.