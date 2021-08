Le Premier ministre Jean Castex se rendra ce jeudi à Albi, dans le Tarn, dont il visitera l’hôpital « de nouveau fortement impacté » par la quatrième vague de l'épidémie. Cette « tension hospitalière » est en effet particulièrement marquée en Occitanie avec 1.214 patients Covid accueillis selon les chiffres transmis mardi soir par l'agence régionale de Santé (ARS), soit une près d’une centaine depuis vendredi.

Les services sont chargés en Haute-Garonne (291 patients hospitalisés), dans l’Hérault (277) et le Gard (158) et l’ARS annonce le transfert « cette semaine » de six patients vers les Hauts-de-France et Grand-Est afin de préserver les capacités de réanimation pour tous les types de pathologies. Le chiffre le plus frappant reste celui des décès dans les hôpitaux : 49 en quatre jours à peine.

Les trois quarts des adultes complètement vaccinés

Sur le front des dépistages toutefois, un léger recul apparaît avec 3.196 cas positifs par jour en moyenne contre 3.344 dans le bulletin précédent. La vaccination progresse bien elle aussi malgré le ralentissement constaté début août. A la fin de la semaine les trois quarts des habitants adultes de la région seront totalement vaccinés.

Pour les 12-18 ans, l’ARS lance un appel aux parents pour « ne pas remettre à la rentrée ce que l’on peut faire dès cet été ».