Ce mardi, comme nous pouvons le lire chez nos confrères deFrance 3 Auvergne Rhône-Alpes, le maire écologiste de Lyon ( Rhône) a réagi aux annonces d’Emmanuel Macron concernant la situation en Afghanistan et s’est dit prêt à accueillir des réfugiés dans sa ville.

« Lyon répondra au devoir d’humanité de la France et est prête à accueillir les Afghanes et Afghans qui cherchent refuge en France et arriveront ces prochains jours sur notre sol. Emmanuel Macron, nous avons les capacités d’accueillir dignement », a déclaré Grégory Doucet sur les réseaux sociaux, répondant à un message du Secrétaire général des Nations Unies.

Cette prise de position a immédiatement été soutenue par Bruno Bernard, le président de la métropole, qui a appelé sur Twitter à ce que la France joue « pleinement son rôle de terre d’asile pour les Afghanes et les Afghans menacés par les Talibans ». « La Métropole sera aux côtés de l’État pour aider à l’hébergement d’urgence de ces exilés », a-t-il ajouté.