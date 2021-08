« Ils n’ont même pas volé un stylo ! ». Au centre de vaccination de Saint-Orens, qui a rouvert ses portes ce mercredi matin, 24 heures après une intrusion nocturne qui a paralysé son fonctionnement, les énormes piles de compresses sont intactes dans la réserve. Dans cette pièce de la salle communale transformée en armoire médicale géante, seuls le placard sécurisé contenant les ordinateurs de l’équipe et le petit – mais précieux – réfrigérateur ont été visés.

Toulouse: Vandalisé dans la nuit de lundi à mardi, le centre de vaccination de Saint-Orens a été remis en état de fonctionnement et rouvre ce matin. pic.twitter.com/mXZRXyZSBY — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) August 18, 2021

Les PC portables ont été pour certains piétinés au sol. Quant aux 500 flacons, livrés la veille, et contenant chacun jusqu’à sept doses de vaccin Pfizer, ils ont été tout bonnement sortis du frigo et éparpillés au sol. « La chaîne du froid a été rompue, ils ne sont plus utilisables », indique Jean Favarel, le médecin responsable du centre qui ne cache pas son « écœurement ». Pas de vol donc, juste une porte fracturée et une neutralisation des vaccins. Mais pas de tag rageur ou antivax non plus.

Vidéosurveillance et porte-à-porte

Après les constatations de police scientifique faites sur place mardi matin, les gendarmes vont notamment exploiter les témoignages, la vidéosurveillance de cette zone industrielle de la Marcaisonne, et poursuivre leur porte-à-porte. Ils n’excluent officiellement aucune piste mais l’absence de vol va orienter leurs investigations. La section de recherche de Toulouse est sur l’affaire épaulée par les gendarmes de Villefranche-de-Lauragais. « Le délit est grave. Nous sommes déterminés à rassembler les preuves, à identifier les auteurs, et à les conduire devant les magistrats » , assure le général Charles Bourillon, le patron de la gendarmerie. Les responsables de cette « dégradation de biens d’intérêt général » encourent jusqu’à 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Au plus mauvais moment

Du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin au maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR), l’annonce du gaspillage de 3.500 doses de vaccin a suscité l’indignation. « Il s’agit d’un acte stupide et irresponsable (…), d’un acte criminel, alors que le département est dans une situation particulièrement difficile [352 cas pour 100.000 habitants] et que les services de réanimation sont en tension », s’est offusqué Denis Olagnon, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, en visite ce mercredi dans le centre vandalisé avec Dominique Faure, la maire de la commune.

« Nous sommes venus apporter un message de soutien et de solidarité vis-à-vis des gens qui s’investissent pour l’intérêt général. Et l’intérêt général, c’est d’être vacciné parce que quand on ne l’est pas, on a douze fois plus de chance de se retrouver en soins critiques », a insisté le représentant de l’Etat.

Des vigiles à Saint-Orens et des patrouilles partout ailleurs

Dans tout le département, les forces de sécurité ont « reçu des consignes de vigilance renforcée ». Les patrouilles de police et de gendarmerie vont se multiplier aux abords des centres de vaccination. Concernant Saint-Orens, la mairie a opté pour la présence nocturne de deux vigiles. Depuis le début du mois à Toulouse, les bureaux de l’Ordre des infirmiers ont été dégradés par des antivax et un message menaçant a été découvert au vaccinodrome.