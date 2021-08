Une vidéo assez folle filmée par les plaisanciers eux-mêmes. La Sécurité civile a rappelé les règles de sécurité pour les plaisanciers en cas d’écopage de Canadair. Ce rappel fait suite à une vidéo postée sur les réseaux sociaux sur laquelle on peut voir des plaisanciers​ dans le Golfe de Saint-Tropez, dans le Var, se faire frôler par un canadair, alors qu’il vient remplir ses réservoirs. Ils sont actuellement mobilisés sur l’énorme incendie qui frappe la plaine des Maures, et l’arrière-pays de Saint-Tropez depuis lundi soir.

#MardiConseil 🔴🛩️ Vu aujourd'hui dans le golfe de #SaintTropez un bateau dans la zone d'écopage des #Canadair qui luttent contre les #FeuxDeForêt.

⚠️ Pour votre sécurité et celle de nos pilotes, soyez très prudents en vous éloignant de la zone de survol (500 mètres minimum) ! pic.twitter.com/1zXsAq5V3e — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 17, 2021

Pas moins de 11 canadairs, sur les 12 que possède la France, ont été mobilisés sur cet incendie, a rappelé Emmanuel Macron lors de sa visite au PC mardi. « Pour votre sécurité et celle de nos pilotes, soyez très prudents en vous éloignant de la zone de survol (500 mètres minimum) », rappelle la Sécurité civile. Cet incendie a fait une première victime dans la nuit de lundi à mardi, et a déjà ravagé plus de 6.000 hectares.