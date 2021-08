Sourire avec les yeux (pour cause de masque) quand on demande à un inconnu s’il est vacciné contre le Covid-19 peut se révéler un exercice délicat dans le contexte actuel. C’est pourtant le quotidien de nombreux contrôleurs de pass sanitaire, un nouveau métier en plein boom.

Nouveau métier

Depuis quelques semaines devant les festivals, hôpitaux, Ehpad, et depuis lundi devant certains centres commerciaux, de nouveaux contrôleurs ont fait leur apparition. Demandant aux consommateurs et visiteurs, non d’ouvrir leur sac, mais de flasher leur QR code.

A condition d’avoir un test négatif, une double vaccination depuis au moins une semaine ou la preuve d’une infection de moins de six mois. Or, dans une France où depuis cinq week-end des milliers de Français défilent pour dire non au pass sanitaire imposé dans certains lieux publics depuis le 9 août, peut sembler risqué.

Pour obtenir ce travail, il faut avoir plus de 18 ans, être soi-même détenteur d’un pass sanitaire, avoir été formé pour maîtriser l’outil TousanticovidVérif… et faire preuve d’un peu de pédagogie. Car tout le monde n’a pas forcément envie de se faire flasher avant de faire ses courses. Et encore moins refouler.

Vous êtes contrôleur de pass sanitaire, racontez-nous comment se passent vos journées ? Comment avez-vous été recruté ? Formé ? Avez-vous été victime d’arnaque concernant votre formation ? Étiez-vous déjà agent de sécurité ? Est- un job d’été ? Comment réagissent en général les personnes contrôlées ? Avez-vous vu de faux pass sanitaires ? Connu des bugs pour vérifier le précieux sésame sur l’application ?