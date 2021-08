Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La journée de lundi a été consacrée par Emmanuel Macron à la prise de pouvoir des talibans. Après un Conseil de défense, en milieu de journée, relatif à la situation en Afghanistan, le président s’est exprimé à 20 heures sur le sujet. « Un tournant historique est à l’œuvre en Afghanistan », a tenu à rappeler le chef de l’Etat. Lors de son allocution, il a également exprimé « l’extrême préoccupation de la France » concernant la crise afghane.

Lundi soir Joe Biden a mis entre parenthèses, quelques heures, ses vacances, pour s’exprimer sur la première crise internationale majeure de sa présidence. Il faut dire que l’allocution du président américain depuis la Maison-Blanche était attendue, lui qui avait gardé le silence depuis la prise de Kaboul par les talibans. Et il n’a pas mâché ses mots pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines d'Afghanistan. Et ce en dépit de la crise en cours. « Je suis très triste de ce qu’il se passe, mais je ne regrette pas ma décision de me retirer et de retirer les troupes américaines d’Afghanistan. Ce n’est pas notre guerre. Ce n’est pas dans notre intérêt ni dans celui de notre sécurité ». Surtout, le président ne veut pas que l’Afghanistan soit le Vietnam de sa jeunesse.

Le Var est à son tour ravagé par les flammes poussées par le Mistral. Environ 4.000 hectares de forêt et de garrigues ont été parcourus lundi dans le massif des Maures, au nord-est de Toulon, par un violent incendie, selon les pompiers sur le terrain. Quatre routes départementales ont été fermées lundi soir, en direction de La Garde-Freinet et Grimaud notamment. Le sinistre s’est déclenché vers 17h45 au niveau de l’aire d’autoroute des Sigues sur l'A57. Ce mardi matin, les pompiers sont toujours sur place et plusieurs milliers de personnes ont été évacuées préventivement.