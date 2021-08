Le feu n’est pas encore maîtrisé, mais la situation évolue plutôt « en bonne voie ». Un incendie s’est déclaré peu avant 15h dans la colline du quartier de la Valbarelle, dans le 11e arrondissement de Marseille. Immédiatement d’importants moyens ont été déployés pour contenir les flammes, a appris 20 Minutes des Marins- Pompiers de Marseille.

Pas moins de 100 marins-pompiers, épaulés ensuite par des sapeurs-pompiers, 40 engins, 5 canadairs et 2 hélicoptères bombardiers d’eau sont mobilisés. « Il y avait un très fort risque d’incendie avec la forte chaleur et le mistral qui souffle à près de 50 km/h de moyenne. Donc on n’a pas hésité à envoyer de gros moyens. Le feu n’est pas encore maîtrisé mais la situation est plutôt en bonne voie grâce aux retardants largués dès le début du sinistre », expliquent les Marins-Pompiers. Aucune évacuation n’a eu lieu, il s’agit d’un feu de végétation.