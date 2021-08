Il est soupçonné d’avoir tué l’ex-petit ami de sa fille, et gravement blessé un autre individu qui l’accompagnait. Un homme de 39 ans, placé en garde à vue samedi, doit être déféré lundi devant un juge d’instruction en vue de sa mise en examen pour « homicide volontaire et violences volontaires », a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Lille.

Sans casier judiciaire, cet homme « était victime depuis quelques semaines de comportements répétés de harcèlement » de la part de la victime, notamment des dégradations infligées à des véhicules lui appartenant, a indiqué la procureure adjointe de Lille, Virginie Girard. Le parquet va demander son placement en détention provisoire.

Le jeune homme blessé toujours dans un état grave

La victime, âgée de 25 ans, a été tuée par balles samedi matin tandis qu’un jeune homme de 21 ans qui l’accompagnait a été blessé. Ce dernier était toujours hospitalisé dimanche au CHU de Lille où il avait été évacué dans un « état grave » selon les pompiers. L’arme, qui a été retrouvée, un pistolet automatique, appartenait au gardé à vue.

Les deux jeunes hommes ont été touchés « a priori » alors qu’ils « escaladaient la clôture » du domicile du tireur présumé à Seclin, au sud de la métropole lilloise, a précisé Virginie Girard.

Le jeune homme décédé faisait l’objet d’une plainte pour « violences conjugales et viol »

Le jeune homme décédé faisait l’objet d’une plainte déposée par la fille du quadragénaire pour « violences conjugales et viol ». La jeune fille vivait chez son père depuis un mois. Lors de sa garde à vue, le mis en cause s’est « expliqué sur les faits, et a donné une version compatible avec les constatations » de l’enquête.

Tôt samedi matin, les pompiers avaient été appelés pour un accident impliquant une moto, mais avaient constaté sur place qu’une personne en arrêt cardio-respiratoire présentait des impacts. « Les pompiers ont aperçu une balle dans le thorax du conducteur » de la moto, tandis que « le passager avait une balle dans le dos », selon la Direction Départementale de la sécurité publique.