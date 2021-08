Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les talibans sont les nouveaux maîtres de l’Afghanistan. La situation s’est accélérée dimanche avec la fuite du président afghan Ashraf Ghani pour, selon lui, éviter un « bain de sang ». Depuis les talibans ont pris possession du palais présidentiel et de la capitale Kaboul. Symbole fort : les Américains ont descendu leur drapeau de leur ambassade. Emmanuel Macron s’exprimera par ailleurs à 20 heures. Sur place, la situation est encore très tendue et évolue rapidement. Pour vous aider à suivre au mieux les événements, 20 Minutes a ouvert pour vous un Live afin de vous donner les dernières informations.

Depuis samedi, Haïti vit une véritable descente aux enfers. Le bilan macabre du séisme de magnitude 7.2continue de grimper et il n’est malheureusement que provisoire. Les derniers chiffres donnés dimanche par les services de protection civile du pays font état de 1.297 morts et plus de 5.700 blessés. Près de 3.200 blessés ont été accueillis dans les différents hôpitaux du pays, mais ceux-ci sont maintenant surchargés. La catastrophe laisse des milliers de personnes sans abri alors que des répliques du tremblement de terre se font encore sentir.

Si vous êtes dans le sud-est de la France, il va falloir être encore patient avant d’avoir un peu moins chaud. Météo-France y maintient en effet cinq départements en vigilance orange canicule jusqu’à lundi 16 heures : l’Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes. Sur le reste du pays par contre, la journée débutera sous un ciel très nuageux, accompagné de pluies faibles passagères, notamment de la Normandie et du nord de la Seine au quart nord-est.