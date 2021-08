Le préfet de police de Paris Didier Lallement a signalé à la justice des pancartes antisémites brandies ce samedi lors de la manifestation parisienne contre le pass sanitaire, a annoncé la préfecture.

« Provocation publique à la haine raciale : des pancartes aux inscriptions antisémites ont été brandies aujourd’hui à #Paris », a twitté la PP. Le préfet de police, souligne la préfecture dans son tweet, agit en application de l’article 40 du code de procédure pénale, qui impose à toute autorité ayant connaissance d’un crime ou d’un délit de le signaler à la justice. Sur la photo accompagnant le tweet, on distingue deux pancartes avec l’inscription « Qui ? »

Slogan antisémite

Ce slogan antisémite est apparu à plusieurs reprises dans les cortèges anti-pass en France à la suite d’un entretien accordé en juin sur la chaîne CNEWS à un général à la retraite, Daniel Delawarde, signataire d’une tribune évoquant « le délitement » de la France publiée par l’hebdomadaire Valeurs actuelles.

A la question « qui contrôle la "meute médiatique" ? », il avait répondu « la communauté que vous connaissez bien », avant d’être coupé par le présentateur, Jean-Marc Morandini. Une enseignante, ex-membre du Front national et ex-élue locale, qui avait brandi à Metz ce signe agrémenté de noms de responsables politiques, hommes d’affaires et intellectuels pour la plupart juifs, a été interpellée lundi à Hombourg-Haut (Moselle) et sera jugée en septembre pour provocation à la haine raciale.