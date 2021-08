Les Français se plaignaient que leur été ressemble à l’automne… Ce n’est vraiment plus le cas depuis quelques jours. Météo France a maintenu ce vendredi matin cinq départements du sud-est du pays en vigilance orange canicule. Les habitants de l’Ardèche, de la Drôme, des Alpes de Haute-Provence, du Var et des Alpes-Maritimes sont concernés. Sur ces départements, les températures devraient rapidement atteindre dans la journée des maximales comprises entre 36 et 39°C, et atteindront localement 40°C en Provence.

Un thermomètre en légère augmentation par rapport à la veille sur ces départements déjà placés en vigilance orange canicule. Jeudi, les températures maximales observées ont atteint 31 à 33 °C sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes, et 35 à 37 degrés dans l’intérieur du Var, des Alpes-Maritimes et l’ouest des Alpes-de-Haute-Provence. Sur une grande moitié sud de l’Ardèche et la Drôme, les valeurs des températures maximales ont été comprises entre 33 et 36°C, localement 37°C, précise Météo France.

Episode de canicule jusqu’à dimanche

Il fera également chaud dans les départements alentour placés en vigilance jaune canicule. En Isère, dans le Rhône, les Hautes-Alpes, la Haute-Loire ou la Lozère, les maximales iront de 33 à 37°C. Elles pourront monter jusqu’à 37-39°C sur le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Météo France indique que samedi les températures dans les départements en vigilance orange et jaune resteront sensiblement du même ordre que ce vendredi. Cet épisode de canicule devrait se poursuivre jusqu’à dimanche.

Les départements du Tarn, Haute-Garonne, Ariège qui étaient en jaune hier pour un pic de chaleur repassent comme prévu en vigilance verte ce matin, cette journée de vendredi y étant plus basses que la veille avec des températures maximales attendues autour de 30-32°C.