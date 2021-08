Pas de doute possible pour les réfractaires au vaccin anti- Covid 19 : le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux (Gironde) vient tout juste d’apporter une preuve de sa supposée inutilité contre la maladie.

Ils s’appuient pour ce faire sur un message qui aurait été envoyé récemment par l’établissement hospitalier à son personnel. « Voici un mail reçu par les 15.000 agents du CHU de Bordeaux : "Nous portons à votre connaissance que la majorité des professionnels actuellement positifs au Covid sont vaccinés avec un schéma complet". Allo BFM et Olivier Véran ? Pourquoi racontez vous l’inverse ? », fait ainsi mine de s’interroger un internaute relayant ledit document.

Si l’on retrouve bien la phrase citée au sein de ce texte, ce dernier précise aussi : « Plus de 70 professionnels ont été dépistés positifs sur les 15 derniers jours, nous rappelant que le variant Delta est très contagieux. […] Ainsi, il est urgent de rappeler que la vie communautaire peut avoir un impact sur la continuité de l’activité hospitalière et qu’il est primordial de respecter les mesures barrières et plus spécifiquement en complément de la vaccination ».

Ce document, que 20 Minutes a pu consulter, a bien été diffusé en interne par le CHU de Bordeaux au début du mois d’août. Il n’a cependant rien d’exceptionnel, comme nous le précise l’établissement : « Ce mode de communication est récurrent dans notre établissement, nous gérons la crise depuis dix-huit mois avec un souhait de transparence et d’information régulière de notre personnel. »

Le fait que le vaccin anti-Covid-19 ne protège pas à 100 % contre la contamination – même s’il en diminue les risques, jusqu’à 12 fois moins selon l'institut Pasteur – mais avant tout contre les formes graves de la maladie est par ailleurs connu de longue date.

« Dans une population fermée, plus le nombre de vaccinés va augmenter, plus dans cette même population le pourcentage de personnes positives et vaccinées va augmenter, puisque le vaccin n’est pas efficace à 100 % sur la forme symptomatique de la maladie », explique à 20 Minutes le docteur Fleur Delva, épidémiologiste au CHU de Bordeaux.

« L’incidence est beaucoup plus faible chez les vaccinés »

« Par exemple, si le vaccin est efficace à 90 %, dans une population de 100 personnes composée de 50 vaccinés et 50 non vaccinés, vous aurez 55 cas positifs dont 10 % des vaccinés, soit 5 vaccinés malades et 50 non vaccinés, donc 9 % de vaccinés parmi les 55 malades. Si vous passez à 90 vaccinés et 10 non vaccinés vous allez avoir 10 non vaccinés malades et 10 % des 90 malades donc 19 cas peuvent survenir, dont 9 chez les vaccinés, qui représenteraient 47 % des cas », poursuit la spécialiste.

« Il faut comparer l’incidence de la maladie chez les vaccinés et les chez non vaccinés, et non pas le pourcentage dans la population : on constate ainsi que l’incidence est beaucoup plus faible chez les vaccinés, ce qui est en faveur de l’efficacité du vaccin », ajoute Fleur Delva.

Pour l’épidémiologiste, si « la vaccination ralentit la circulation du virus », le fait qu’il ne soit « pas efficace à 100 % [comme la plupart des vaccins] » implique de respecter les gestes barrières en attendant que tout le monde soit vacciné. Un message identique à celui relayé par le CHU dans sa communication interne devenue virale sur Twitter.