Le gouvernement a confirmé mercredi que les tests de dépistage du Covid-19 sans prescription médicale ne seront bientôt plus remboursés. Cette mesure prendra effet mi-octobre. L’idée est bien sûr d’encourager la vaccination pour valider son pass sanitaire, alors qu’un test négatif de moins de soixante-douze heures vous donne aussi droit à un pass temporaire. 20 Minutes vous a demandé, à vous, non encore vaccinés, si cette décision allait vous motiver pour prendre rendez-vous sur Doctolib.

Jean-Luc, non encore vacciné donc, nous explique que devant « la douleur de me faire enfoncer la tige pour un test, je préfère me faire vacciner ». Il attend seulement septembre pour sa première dose car il a « un planning trop chargé cet été ». Ce témoignage fait figure d’exception parmi ceux que nous avons reçus. Précisons d’emblée que cet appel à témoignage n’a aucune valeur de sondage. Pour rappel, à ce jour, sur les 57 millions de Français et de Françaises éligibles à la vaccination (les plus de 12 ans), 45 millions ont déjà reçu au moins une dose : presque 80 % !

Payer ? Pas de problème

Parmi cette minorité dans les faits et majoritaire dans les réponses, on trouve plusieurs stratégies. Il y a celles et ceux qui n’ont pas d’états d’âme et surtout pas de problèmes pour payer leurs tests. « Tout comme les fumeurs ont un budget pour acheter des cigarettes, je me constituerai un budget pour réaliser des tests Covid », nous prévient Olivia.

On ne sait pas encore combien coûteront les tests antigéniques, mais on sait que les tests PCR coûtent entre 80 et 100 euros. Le budget d’un très très très gros fumeur. Maud ira « sans problème » faire un test quand il le faudra. De toute façon, note-t-elle, comme elle sort moins « pour le plus grand bonheur de notre portefeuille », elle a déjà le budget pour les tests. Pour Nora, c’est vite vu aussi, elle « préfère garder un budget test qu’un budget loisir sous obligation d’un vaccin ».

On oublie certaines activités

D’autres vont faire le tri entre ce qu’ils ont vraiment envie de faire et le reste. Et à ce moment-là, ils iront effectivement faire un test, exceptionnellement, pour avoir un pass sanitaire temporaire. C’est le cas de Max : « Je bosse à la maison, donc je ferai un test quand j’en aurai besoin… Pour les restos, on trouve des solutions : on se regroupe avec des amis et c’est le resto qui vient à nous… On s’adapte ! »

Christophe est un peu dans le même cas : « Nous ferons des tests uniquement pour le strict nécessaire. Visite à l’hôpital principalement. Pas de restaurant, cinéma, foire, etc. On ne laisse pas tomber nos restaurateurs, on commandera à emporter. » Antoinette, elle, ne se fera tester que pour les grandes occasions : anniversaires, mariages… Un autre Jean-Luc nous indique qu’il ne compte pas payer pour faire un test : « Si j’ai besoin, je n’aurai aucun problème à me faire prescrire mon test par mon médecin. »

Une sorte de nouveau confinement

Dans notre échantillon de témoignages, les plus nombreux et nombreuses semblent être aussi les plus radicales. Ceux et celles qui, finalement, vont vivre un confinement supplémentaire. Le pli a été pris, nous décrit tranquillement Aïcha : « Pendant près d’un an et demi, je me suis passée de sorties culturelles, de restaurants, etc. J’ai appris à vivre sans et autrement : repas livrés à domicile, soirées entre amis en visio ou ''IRL'', soirées films, concerts ou pièces de théâtre en ligne… Bref, ce nouveau mode de vie va tout simplement se poursuivre sans frustration aucune. » Virginie a l’air parée elle aussi : « J’ai en ma possession une bibliothèque de quelques centaines d’ouvrages, je suis une adepte du jardinage et des balades en campagne. Je monte à cheval et joue du piano. »

Nombreux et nombreuses sont celles qui nous expliquent effectivement qu’il est toujours possible d’aller se balader dans les parcs, à la campagne ou à la montagne. Pas mal de gens semblent vouloir changer leurs habitudes de consommation pour éviter les endroits avec un pass, mais il faudra slalomer. Albert n’ira « plus dépenser un centime dans des lieux exigeant le pass sanitaire », tout comme Willy qui ne « pense pas que cela [l]'empêchera de vivre ! » Vacciné lui-même, Laurent ne veut pas imposer les injonctions à ses enfants qui « vont donc cesser toutes activités nécessitant le pass sanitaire et nous feront le point début 2022. Si, d’ici là, la vaccination devenait obligatoire pour les enfants, j’irai manifester. » Fatima veut mettre en œuvre un « boycott général » pour vivre « off the grid si nécessaire », c’est-à-dire hors des radars.

Enfin, notons aussi, ceux et celles, totalement réfractaires à la vaccination, qui pensent tout simplement « quitter la France », comme Edouard. « Je ne me retrouve plus dans la gestion globale de mon pays. Je préfère partir », nous annonce Lucie, qui compte aller au Portugal. Reste à voir si le Portugal mettra lui aussi en place un pass sanitaire identique à la France dans les prochaines semaines.