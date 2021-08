Météo France maintient ce jeudi matin neuf départements en vigilance orange pour risque d’orages. Il s'agit de l’Ain, du Rhône, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l’Isère. Météo France précise que la situation nécessite « une vigilance particulière dans la mesure où il existe une forte probabilité de phénomène violent ».

L’alerte canicule concerne, quant à elle, les départements de la Drôme et des Alpes-de-Haute-Provence. Alors que mercredi, les températures maximales ont souvent dépassé les 35°C sur le Midi méditerranéen, avec une température maximale à 40,3°C dans l’intérieur du Var, ce jeudi matin, à 5 heures, les températures étaient souvent comprises entre 20 et 25°C sur ce même territoire. A Menton, le thermomètre affichait déjà 26,6 degrés.

Quelles évolutions dans la journée ?

Selon Météo France, des orages commenceront à se développer dans l’après-midi de jeudi sur le Massif Central. A partir de la fin d’après-midi et en soirée, jusqu’en première partie de nuit, « ils pourront devenir ponctuellement violents, avec en particulier de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h et de fortes intensités de précipitations, sur les régions du Centre-Est, entre Massif Central et Savoies ». L’accalmie n’est attendue qu’à partir de la deuxième partie de la nuit.

Pour les départements placés en vigilance orange canicule, les températures minimales seront généralement comprises entre 17 et 21 degrés, « soit quatre à cinq degrés au-dessus des normales de saison », indique l’établissement de météorologie, précisant que les températures maximales iront, elles de 35 à 39 degrés, notamment dans la région de Manosque.

Sur une grande partie du Sud-Est et de l’Occitanie, de nombreux départements se trouvent en vigilance jaune canicule. Pour eux aussi les températures seront élevées avec des minimales de l’ordre de 17 à 25 degrés, notamment près du littoral ou en milieu urbain. Les maximales pourront atteindre les 34 à 38 degrés sur le Midi-Pyrénées et en Corse, 33 à 35 degrés dans la vallée du Rhône et le Dauphiné, et 37 à 40 degrés en Provence. Dans ces départements, l’épisode de canicule se poursuivra jusqu’à dimanche inclus.