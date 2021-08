Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Comme le confinement avait été renforcé mardi en Martinique, c’est sans surprise que la Guadeloupe a reçu mercredi la même nouvelle. L’île attendait juste de connaître le détail des nouvelles restrictions. Extension du couvre-feu, déplacement dans un rayon de 5 km, commerces « non indispensables » fermés : le confinement sera donc durci dans le département à partir de vendredi et jusqu’au 1er septembre. Il faut dire, rappelle le préfet, que « l’épidémie devient catastrophique ». Elle atteint « des taux d’incidence jamais connus nulle part sur le territoire de la République française (…) avec presque 1.900 cas pour 100.000 habitants ». Et ce n’est pas fini. Pour montrer le soutien du gouvernement, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est d’ailleurs actuellement aux Antilles. Il y sera rejoint ce jeudi par Olivier Véran.

Préparez vos oreilles, le ciel va claquer ce jeudi. Météo-France maintient ce matin neuf départements en vigilance orange. L’Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, La Haute-Savoie, la Savoie et l’Isère le sont pour risque d’orages. Dans deux autres départements, il faudra par contre boire beaucoup d’eau. Une alerte canicule concerne en effet la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence. Plus de précisions par ici.

Même si elle est moins catastrophique qu’en Martinique ou en Guadeloupe, la situation sur le front de la crise sanitaire est également loin d’être bonne dans le reste de la France. Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés continue de progresser, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires. Les hôpitaux accueillaient mercredi 9.233 personnes malades du Covid-19, dont 773 nouveaux admis entre mardi et mercredi. Les services de soins critiques, qui traitent les patients les plus gravement atteints, comptabilisent 1.745 malades (dont 158 en 24 heures), contre 1.712 la veille et 1.371 une semaine auparavant. Cet indicateur était passé sous le seuil de 1.000 le 7 juillet, avant d’entamer une lente remontée. Comme chaque jour, le variant Delta est pointé du doigt dans cette nouvelle vague.