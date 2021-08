A son arrivée ce mardi soir en Guadeloupe, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, va trouver une situation explosive. Des heurts se sont en effet produits dans la nuit de dimanche à lundi sur l’île, où un confinement est instauré pour freiner l’épidémie de Covid-19, deux pompiers ayant été blessés.

La nuit a été émaillée d’interventions des pompiers et des forces de police en de nombreux points, sur des barrages enflammés et des feux de poubelles, a indiqué le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardin. Plusieurs personnes ont été interpellées, deux d’entre elles étant en garde à vue.

Des jets de projectiles

« Certains barrages ont été difficiles à disperser », a détaillé le procureur de la République, tandis que les pompiers témoignent de « jets de projectiles non identifiés » qui ont blessé « deux agents au visage et à l’œil ». De source policière, ces barrages seraient liés aux restrictions en vigueur instaurées pour faire face à la violente recrudescence de l’épidémie de Covid-19 en Guadeloupe, avec un confinement partiel en journée et un couvre-feu strict en vigueur de 20 heures à 5 heures.