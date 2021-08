Un prêtre aurait été assassiné en Vendée, selon Gérald Darmanin. Dans un tweet, le ministre de l’Intérieur a indiqué apporter « tout son soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée. Je me rends sur place. »

«Un homme s'est présenté en milieu de matinée à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre et a dit avoir tué un ecclésiastique», a précisé une source proche du dossier. L'homme avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020, a précisé cette source.

Selon nos informations, la victime est un prêtre faisant partie de la congrégation des Missionnaires Montfortains basée à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), commune limitrophe de Mortagne-sur-Sèvre où le suspect s'est présenté à la gendarmerie.

Joute sur Twitter

Gérald Darmanin a par ailleurs fustigé des propos de Marine Le Pen concernant la mort du représentant ecclésiastique. « Quelle indignité ! Plutôt que de dire sa compassion aux catholiques qui ont accueilli ce meurtrier, madame Le Pen polémique sans connaître les faits : cet étranger n’était pas expulsable malgré son arrêté d’expulsion tant que son contrôle judiciaire n’était pas levé. »

Un peu plus tôt, la finaliste de l’élection présidentielle de 2017 s’était elle aussi fendue d’un tweet : « En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre. Ce qui se passe dans notre pays est d’une gravité sans précédent : c’est la faillite complète de l’Etat et de Gérald Darmanin. »