Le pass sanitaire ne sera demandé dans aucun centre commercial de la Gironde. Pour le moment. La préfecture, a qui revient la décision de faire appliquer cette mesure, a officialisé sa décision ce lundi matin, prenant en compte notamment la stabilisation du taux d’incidence [281,4 cas pour 100.000 habitants au 5 août] dans le département depuis plusieurs jours.

« Nous n’excluons toutefois pas de prendre cette mesure en fonction de l’évolution des indicateurs sanitaires, prévient la préfecture. En attendant il faut continuer à appliquer les gestes barrière dans les centres commerciaux, notamment le port du masque. »

Pas de pass dans les Pyrénées-Atlantiques non plus

Dans la liste des centres commerciaux de plus de 20.000 m2, potentiellement concernés par la mesure, figurent Auchan Bordeaux-Lac, Auchan Bordeaux Mériadeck, Auchan Bouliac, Carrefour Bègles-Rives d’Arcins, ou encore Carrefour Mérignac Soleil, Carrefour Lormont, Géant Casino Pessac-Bersol, Leclerc Sainte-Eulalie, Leclerc Saint-Médard-en-Jalles, Leclerc La-Teste-de-Buch, Ikea Bordeaux-Lac.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques avait annoncé de son côté, dès vendredi, qu'elle n'appliquerait pas non plus la mesure dans les centres commerciaux du département, pour les mêmes raisons, à savoir un taux d'incidence à la stabilisation depuis quelques jours. Le pass ne sera pas demandé non plus pour les centres commerciaux de la Dordogne et des Landes.