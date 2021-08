Elle était recherchée. La jeune femme qui brandissait une pancarte jugée antisémite lors d’une manifestation anti-pass sanitaire à Metz (Moselle), ce samedi, a été interpellée ce lundi, a indiqué sur Twitter Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur, qui avait dans un autre tweet qualifié cette pancarte d'« abjecte », avait indiqué que « de tels propos » ne resteraient « pas impunis ».

Ce matin, les services de police ont interpellé la jeune femme brandissant cette pancarte. https://t.co/QRDaXAd2sy — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021

Dimanche, une enquête du parquet de Metz avait été ouverte afin de retrouver la jeune femme. Le même jour, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), avait annoncé son intention de déposer plainte. « On est très clairement en présence d’une pancarte à l’antisémitisme assumé », il « faut être intraitable », avait souligné la Licra.

La classe politique a également beaucoup réagi à l’image de cette manifestante. « Consternant et révoltant », a dénoncé sur Twitter Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. « L’antisémitisme a tué hier et tue encore aujourd’hui. L’antisémitisme n’est pas une opinion. C’est un délit, qui doit être condamné systématiquement », a renchéri la ministre déléguée à l’Egalité, Elisabeth Moreno.