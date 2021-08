Alors que les manifestations contre le pass sanitaire s’enchaînent pour le quatrième samedi consécutif, le ministre de la Santé annonce ce dimanche des assouplissements dans son application. Désormais, « un dépistage négatif sera valide 72 heures et non plus 48 heures pour les non-vaccinés », explique notamment Olivier Véran dans une interview au Parisien.

Autre assouplissement : « il sera possible d’effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et PCR. Eux aussi seront valables 72 heures ». Le pass ne sera pas demandé pour une visite chez un médecin généraliste, rappelle également le ministre. En revanche « dans les hôpitaux, il le sera mais en aucun cas il ne devra être un frein pour accéder à des soins utiles et urgents ».

Olivier Véran se dit par ailleurs confiant quant à l’objectif de 50 millions de primo-vaccinés d’ici la fin août. « Nous réalisons actuellement entre 300.000 et 400.000 primo-injections par jour, et nous sommes déjà à plus de 44 millions. Nous nous attendons à un creux au cœur du mois d’août mais l’objectif de 50 millions de primo-injections faites à la fin du mois, soit plus de 85 % des 58 millions de Français vaccinables, devrait être atteint ».

Conseil de défense sanitaire mercredi

Il estime que le pass et la progression de la vaccination devraient éviter d’autres couvre-feux et confinements comme dans les départements ultramarins où la situation est devenue « plus qu’inquiétante », en raison d’une faible couverture vaccinale. « Nous allons probablement devoir réquisitionner des soignants de métropole pour sauver des vies. On en est là », estime-t-il. En Métropole, « nous allons devoir déprogrammer des soins et appeler du personnel en congés, rouvrir en urgence des lits de réanimation » dans les départements du sud les plus touchés. Des transferts des malades vers d’autres régions sont également en préparation.

Enfin, un Conseil de défense sanitaire se tiendra mercredi par visioconférence. Il y sera notamment question de l’injection d’une troisième dose de vaccin aux personnes les plus vulnérables.