Paris, 16 octobre 1902. Dans son cabinet de la rue du Faubourg Saint-Honoré, le dentiste Auguste Alaux découvre, au petit matin, le corps sans vie de son domestique. Joseph Reibel, 45 ans, a été assassiné et le vol semble être le mobile du crime. En l’absence de témoin, l’enquête s’annonce difficile. Le commissaire Prélat des Champs-Élysées, et son secrétaire, l’inspecteur Magnan, se rendent sur place, et constatent que des objets de valeurs ont disparu. La serrure d’un médaillier, qui contenait des centaines de pièces de monnaie, a été arrachée. Le juge d’instruction Jolliot demande alors à, Alphonse Bertillon, de se rendre sur les lieux. Il compte sur l’œil expert du directeur du service de l’Identité judiciaire pour trouver des indices qui font défaut aux enquêteurs.

Immédiatement, l’attention de Bertillon se focalise sur les vitrines du médaillier fracturé. Sur les bris, il isole quatre empreintes digitales qu’il transporte au service d’anthropométrie pour les analyser. Premier constat : elles n’appartiennent pas à la victime. Il va alors les comparer avec les centaines d’autres que contient son fichier, constitué de fiches cartonnées. Sur l’une d’elles, les empreintes semblent correspondre parfaitement. La fiche est au nom d’un certain Henri-Léon Scheffer, qui avait été arrêté le 9 mars 1902 pour vol et abus de confiance. Les enquêteurs s’intéressaient justement à cet homme qui connaissait la victimes. Il fait part au juge de ses conclusions dans un rapport daté du 24 Octobre 1902. Six jours plus tard, le suspect est arrêté à Marseille et passe aux aveux.

Un système de classification dépassé

Bertillon devient ainsi l’un des premiers policiers à découvrir l’identité d’un criminel grâce à l’examen de ses empreintes digitales. Pourtant, le criminologue, né à Paris le 22 avril 1853, s’est longtemps montré réticent à ajouter ces traces sur ses fiches signalétiques. « Au départ, il n’était pas nécessairement partisan de cette méthode venue notamment d’Angleterre. Mais comme elle était utilisée dans d’autres pays, il a fini par se rendre compte qu’elle était indispensable », explique Christophe Soullez, spécialiste de la police et coauteur de l’ouvrage 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes histoires criminelles de notre histoire*.

Bertillon était convaincu de la supériorité de la méthode anthropométrique qu’il avait mise en place après avoir été embauché à la préfecture de police (grâce à son père) comme commis aux écritures, en 1879. Dans les combles, il est chargé de classer les fiches qui contiennent des informations sur les personnes qui ont été interpellées par la police parisienne. Mais il se rend vite compte que le système de classification employé est vétuste et peu pratique. Il est presque impossible, parmi ces millions de fiches, de retrouver celle d’un individu en particulier.

« Il voit aussi que les délinquants ont bien compris le système et donnent de fausse identité lorsqu’ils sont arrêtés. Or, à l’époque, l’une des principales préoccupations des pouvoirs publics, c’est de lutter contre les récidivistes. Pourtant, le système ne permettait pas de les confondre », poursuit Christophe Soullez.

« Il a fait franchir un pas considérable à la police judiciaire »

Il va alors concevoir un système fondé sur neuf mesures anthropométriques : le bertillonnage. Concrètement, il mesure différentes parties du corps d’une personne avec un pied à coulisses et une pince céphalique et note les données sur une fiche. Taille, envergure, longueur du corps, du tronc, de l’oreille droite, du pied gauche… Aucune chance que l’on retrouve ces mensurations chez quelqu’un d’autre.

Le préfet de police, Louis Andrieux, prend Bertillon pour un fou et ne veut pas entendre parler de cette méthode. Son successeur, Ernest Camescasse, se montre plus ouvert et va lui laisser trois mois pour tester sa méthode. Bertillon va alors mesurer tous les prévenus amenés au dépôt. Et les résultats ne se font pas attendre. Sur les 19.771 individus passés entre ses mains, 290 sont identifiés comme étant des récidivistes, relève le livre Aux origines de la police scientifique, Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime. Sa méthode permet l’arrestation en mars 1892 de l’anarchiste Ravachol, qui avait été « bertillonné » à la prison de Saint-Étienne deux ans plus tôt.

En 1893, sous l’impulsion du préfet Lépine, le bureau de l’identité, créé dix ans plus tôt, fusionne avec le service photographique et celui des sommiers judiciaires. Le service de l’identité judiciaire est né. 128 ans plus tard, il existe toujours. « Lorsque des crimes graves sont commis, les services de l’identité judiciaire se déplacent pour procéder aux relevés des traces et des indices, geler la scène de crime. Ils vont ensuite classer, analyser, interpréter tous ces éléments », souligne Christophe Soullez.

Le bertillonnage, qui a été adopté par de nombeuses polices en Europe, est utilisé en France jusqu’en 1970, avant d’être définitivement remplacé par l’analyse des empreintes digitales. Mais le travail de Bertillon, qui s’est éteint en 1914, a propulsé la police dans une nouvelle ère. Les policiers peuvent désormais prouver l’implication d’un suspect dans une affaire, même sans aveux de sa part. « Il a fait franchir un pas considérable à la police judiciaire », conclut Christophe Soullez.

*3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes histoires criminelles de notre histoire, de Christophe Soullez et Alain Bauer, éditions le Courrier du Livre, 160 pages, 19,90 euros