Quarante pompiers français des zones de défense sud et sud-est se sont envolés ce jeudi de l’aéroport Marseille-Provence pour aider leurs homologues grecques. La Grèce fait actuellement face depuis plusieurs jours à de nombreux et virulents incendies, près d’une centaine ces dernières 24 heures.

Parmi ceux-ci, deux sont particulièrement inquiétants et hors de contrôle. L’un à proximité du village de l’Ancienne Olympie, où se sont tenus les premiers Jeux, et où une vingtaine de maisons ont brûlé. Le second, situé à l’est d’Athènes, a déjà ravagé 25.000 hectares de pinède et des centaines de maisons. Plus de 150 pompiers grecs, assistés par des moyens aériens bataillent depuis plusieurs jours sur chacun de ces feux alors que le pays est touché par une canicule exceptionnelle.