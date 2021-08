L’un des principaux syndicats de pompiers professionnels français, la FA SPP-PATS, a annoncé ce mercredi avoir déposé un préavis de grève nationale illimitée à partir de lundi, pour protester contre l’obligation vaccinale des pompiers. « Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment et sous peine de sanctions, l’obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers, porte atteinte à la Constitution », s’indigne le syndicat, qui espère que cette mesure sera censurée par le Conseil constitutionnel jeudi.

« On verra [jeudi] quels seront les propos du Conseil constitutionnel et le bureau décidera de la suite à donner », a expliqué André Goretti, porte-parole du syndicat. La nouvelle loi, qui prévoit également l’extension controversée du pass sanitaire, doit entrer en vigueur lundi prochain. Le projet de loi, adopté définitivement par le Parlement fin juillet, rend obligatoire la vaccination des personnels des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, des sapeurs-pompiers, de certains militaires, ainsi que des professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

Le syndicat « pas opposé à la vaccination »

« On ne mène pas un combat politique, mais il y a une remise en cause des fondamentaux qui va trop loin », juge le porte-parole du syndicat, qui précise que sa fédération n’est « pas opposée à la vaccination ». « Si vous maintenez l’obligation vaccinale aux sapeurs-pompiers, alors nous exigeons de bénéficier des mêmes avancées statutaires et sociales que les soignants », avance le syndicat qui rappelle n’avoir « jamais demandé à être assimilé à des personnels soignants. »

La Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés revendique 7.000 adhérents et se présente comme la première force syndicale des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).