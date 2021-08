Ce dimanche 1er août, dans la soirée le lycée Baudelaire situé à Cran-Gevrier, dans l’agglomération d’Annecy ( Haute-Savoie), a été occupé sans prévenir et sans autorisation par des gens du voyage, rapporte France 3 Auvergne Rhône-Alpes. En réponse à cette intrusion illicite, la Région a décidé d’engager une procédure judiciaire.

La préfecture de Haute-Savoie va être saisie du dossier. Le Conseil régional entend bien que soit ordonnée l’expulsion de ces occupants, et « que cessent ces intrusions sauvages récurrentes mais de plus en plus fréquentes en Haute-Savoie ».