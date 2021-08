Pour faire face à la flambée de cas de Covid, notamment de variant Delta, et à la pression sur les hôpitaux, le plan blanc vient d’être déclenché sur l’île de beauté, a annoncé Corse Matin. Une décision prise par l'Agence régionale de santé (ARS), la Corse a le second taux d’incidence le plus élevé de France, après la Martinique.

Le plan blanc permet de mobiliser immédiatement des moyens supplémentaires. Hier, l’hôpital de Bastia était au bord de la saturation, précise le quotidien régional qui ajoute que le préfet de Haute-Corse devrait annoncer de nouvelles de mesures pour limiter la propagation de l’épidémie.