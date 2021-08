Chaque jour, près de six tonnes de déchets sont collectées sur les plages de la Baie des Anges, à Nice, rapporte France Bleu. Les agents de propreté passent trois fois dans la journée ramasser les déchets, dont la moitié est du verre. Le gros du travail se fait tôt le matin mais les poubelles, dont certaines sont « connectées » et envoient un signal une fois pleines, sont également ramassées en début d’après-midi et dans la soirée.

L’afflux de touristes et de promeneurs génère nécessairement une plus grande production de déchets que la ville s’efforce de gérer au mieux, afin de garder un front de mer propre et agréable.