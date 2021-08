Objectif : vacciner 100 % des demandeurs d’asile et de réfugiés précaires d’ici fin août. La ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a demandé aux préfets et directeurs généraux d’ARS [agences régionales de santé] d’accélérer la campagne de vaccination « des publics hébergés en foyers de travailleurs migrants et dans le dispositif national d’accueil pour demandeurs d’asile et réfugiés », indique la place Beauvau ce mardi dans un communiqué.

« Même si les derniers retours attestent d’une montée en force de la vaccination, les résidents de ces structures disposent d’une moins bonne couverture vaccinale que la population générale, en raison de freins spécifiques, comme la barrière de la langue ou le peu d’équipement informatique disponible dans les foyers et centres pour prendre les rendez-vous en ligne », explique le ministère de l’Intérieur.

La circulaire adressée par les ministres « demande de privilégier les dispositifs permettant une vaccination in situ : centres de vaccination mobiles ou équipes mobiles de vaccination ». Le communiqué précise que les services médicaux des délégations territoriales de l’OFII [Office Français de l’Immigration et Intégration] « peuvent être habilités comme centres de vaccination Covid pour ce public, afin de permettre aux médecins qui y exercent de pratiquer la vaccination ».