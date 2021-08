Après le retour du masque en extérieur et l’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique, la préfecture de l’ Hérault continue à agir pour endiguer la diffusion rapide du Covid et notamment du variant Delta. Ainsi, un nouvel arrêté interdit à compter de ce mardi et jusqu’au 15 août les regroupements de plus de dix personnes sur les plages du département entre minuit et six heures du matin. Cette interdiction ne concerne toutefois pas les établissements recevant du public, précise l’arrêté.

Cette décision est motivée par une tension hospitalière qui s’est accrue ces derniers jours avec un taux d’occupation des lits de réanimation de plus 87 %, ajoute la préfecture. Le taux d’incidence, lui, dépasse désormais les 610 pour 100.000 habitants dans le département.