Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les Guadeloupéens vont devoir rester chez eux. Face à un triplement du nombre d’infections Covid-19 sur une semaine et à une couverture vaccinale basse (27 % de primo-vaccinés), le préfet Alexandre Rochatte a annoncé lundi la mise en place d’un nouveau confinement de trois semaines à partir de mercredi 20 heures en Guadeloupe. Le but : « casser la courbe » d’une quatrième vague avant la rentrée de septembre. Une annonce qui intervient moins d’une semaine après une décision similaire en Martinique.

Les handballeurs tricolores se rapprochent de la médaille d’or. Les Bleus ont fusé en demi-finales du tournoi olympique des Jeux de Tokyo en surclassant largement le Bahreïn 42-28 mardi. Après ce festival offensif, ils affronteront jeudi le vainqueur du quart de finale entre l’Allemagne et l’Egypte. Ces combats pour la médaille, l’équipe de France y est aguerri. Au Yoyogi Stadium, elle jouera sa quatrième demi-finale olympique d’affilée et, comme en 2008 à Pékin, Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michaël Guigou font toujours crisser le parquet. Plus que quelques ballons dans les filets adverses pour décrocher la plus prestigieuse des médailles. On y croit !

C’est l’exploit de ce mardi matin à Tokyo. Karsten Warholm et Rai Benjamin ont offert sur 400 m haies l’une des plus belles courses de l’histoire des Jeux olympiques. Et c’est le Norvégien qui s’est imposé sur l’Américain. Cerise sur le gâteau : Warholm pulvérise le record du monde avec un chrono arrêté sur 45 secondes 94. C’est donc le maître incontesté de la distance : le précédent record de 46.7 étant déjà le sien. Dans la fournaise de l’été japonais avec 33 degrés et 60 % d’humidité, Warholm est le premier à descendre sous les 46 secondes. Impressionnant !